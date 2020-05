Regno Unito: consigliere scientifico Ferguson si dimette per violazione restrizioni coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neil Ferguson, uno dei più importanti scienziati che assiste il governo nella risposta al coronavirus, si è dimesso oggi dopo aver ignorato le misure restrittive di distanziamento sociale. Lo riporta la stampa inglese. Ferguson è considerato l'epidemiologo che ha convinto il premier britannico Boris Johnson della necessità di imporre misure restrittive per combattere il coronavirus. Lo scienziato ha ammesso di aver commesso un "errore di giudizio" e si è dimesso dal gruppo di consulenza scientifica per le emergenze (Sage) in seguito ad accuse emerse su "The Daily Telegraph". Ferguson ha ricevuto almeno due visite da parte di una donna identificata con il nome di Antonia Staats nel suo appartamento a Londra nonostante la regola che impone di non vedersi con persone al di fuori dei propri coinquilini e familiari con cui si vive. E' stato riportato che la donna abita con il marito e i figli. Lo scienziato ha dichiarato di "pentirsi enormemente di aver intaccato il messaggio della chiara misura di distanziamento sociale necessaria per combattere l'epidemia", e ha aggiunto che "le linee guida del governo sono inequivocabili, e servono a proteggerci tutti". (Rel)