Libia: deputati di Tripoli cercano un accordo tra Sarraj e Al Kabir

- I membri del parlamento libico che si riuniscono a Tripoli stanno cercando di ricucire lo strappo tra il governatore della Banca Centrale della Libia, Al Siddiq al Kabir, e il presidente del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj. In particolare, secondo quanto riferisce l’emittente “218 Tv”, un incontro “ad hoc” si è tenuto nelle scorse ore tra i membri della commissione per il Bilancio, guidata dal deputato Abdel Moneim Balkour, la commissione Economia, commercio e investimenti che fa capo a Mohamed al Raeedh e i rappresentanti del comitato economico dell’Alto Consiglio di stato, l’organo che svolge le funzioni di “Senato” della Libia. Al termine della riunione si è giunti alla conclusione di raggiungere un accordo per migliorare il livello del valore del dinaro, dato che ormai il tasso sul mercato nero ha raggiunto livelli preoccupanti. Il valore della valuta locale nei confronti del dollaro è sceso all'inizio di maggio di del 100 per cento, secondo le stime dell'Ufficio audit di Tripoli. (segue) (Lit)