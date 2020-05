Libia: deputati di Tripoli cercano un accordo tra Sarraj e Al Kabir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Al Kabir ha reso noto nei giorni scorsi che l’istituto centrale non è in grado di coprire le domanda individuale di dollari. La dichiarazione di Al Kabir giunge pochi giorni dopo che il premier libico Sarraj gli ha chiesto di riattivare urgentemente il sistema di cambio individuali. La risposta della Banca centrale è arrivata in una lettera indirizzata al premier, spiegando le ragioni per l'interruzione del servizio iniziato dal settembre 2018. La Banca ha sottolineato la sua incapacità di coprire la domanda di 38 miliardi di dollari, in concomitanza con la chiusura delle esportazioni di petrolio e il crollo dei suoi prezzi a livello globale, accusando il premier di contribuire - con la sua richiesta - all'esaurimento delle risorse, all'impoverimento dello Stato e all'indebitamento estero. Lo scontro tra Sarraj e Kabir dura già da diverse settimane. I due si sono scambiati accuse dopo che la Banca centrale ha avocato a se il controllo del campo finanziario, incluso l'apertura di crediti per l'importazione di beni, in particolare derrate alimentari e stipendi, il supporto municipale e altre questioni. (Lit)