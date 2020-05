Russia: ministero Finanze prevede disavanzo bilancio del 4 per cento del Pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo di bilancio della Russia nel 2020 sarà pari a circa il 4 per cento del Pil, mentre le entrate saranno di circa 4 mila miliardi di rubli (50,3 miliardi di euro) in meno del previsto. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov in un'intervista a "Vedomosti". "Esistono diversi scenari, tutti non molto ottimistici. Come base, abbiamo preso lo scenario della riduzione del Pil del 5 per cento quest'anno, che corrisponde alle stime della Banca centrale. Le entrate del bilancio saranno circa 4 mila miliardi di rubli in meno del previsto. Il deficit di bilancio sarà circa il 4 per cento del Pil", ha dichiarato Siluanov. Il ministro ha sottolineato che il governo utilizzerà i mezzi del Fondo nazionale di previdenza e prestiti per finanziare le passività correnti e i programmi anticrisi. "Per finanziare costi aggiuntivi associati al sostegno dell'economia, verranno utilizzati i proventi dell'acquisizione di Sberbank dalla Banca centrale, che ammontano a 1.070 miliardi di rubli (13,5 miliardi di euro) quest'anno", ha aggiunto il ministro. (Rum)