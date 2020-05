Coronavirus: ambasciatore cinese negli Usa a "Washington Post", incolpare Pechino è "politica sporca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Cui Tiankai, ha pubblicato un articolo sul quotidiano "The Washington Post" in cui afferma che incolpare la Cina "a prescindere dai fatti" non servirà a vincere la lotta contro la pandemia di Covid-19. Il diplomatico ha affermato che da gennaio la Cina ha combattuto una dura battaglia contro il coronavirus e non ha risparmiato spese per salvare vite umane nel mezzo di vari attacchi infondati. "Un carico inutile ha distratto la nostra attenzione e ridotto gli sforzi internazionali per frenare il virus: l'assurda mentalità di incolpare sempre la Cina", ha scritto Cui. "In poche parole, per alcune persone, la Cina deve sbagliare, indipendentemente dai fatti", ha aggiunto. L'ambasciatore ha quindi elencato le accuse durante diversi periodi della lotta cinese contro il virus: ad esempio, i critici hanno affermano che il blocco imposto dal paese ha violato i diritti umani, o hanno etichettato gli aggiornamenti forniti della Cina sul virus come disinformazione e propaganda. Cui ha sottolineato che il sistema politico cinese ha dominato il contenuto degli attacchi e che il Partito comunista (Pcc) è l'obiettivo finale. "La Cina è davvero responsabile?", ha interrogato Cui. "Dietro la mentalità 'sempre colpa della Cina' c'è una specie di politica sporca, sostenuta da alcune persone che spostano i riflettori per un tornaconto politico. Nella loro manipolazione, la Cina deve sbagliarsi", ha sottolineato Cui, aggiungendo che questo atteggiamento richiede trasparenza. "È tempo di porre fine al gioco della colpa", ha ribadito l'ambasciatore. (Cip)