Usa: la prossima tranche di aiuti alle pmi prevederà condizioni meno onerose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale degli Stati Uniti ha accelerato i preparativi per una nuova iniezione di liquidità multimiliardaria sulle piccole e medie imprese degli Stati Uniti, costrette a sospendere le attività a causa della pandemia di coronavirus. Le banche del paese hanno già concesso finanziamenti per 500 miliardi di dollari, dei 670 complessivi stanziati durante la prima fase del piano di sostegno alle imprese noto come Paycheck Protection Program. Diversi imprenditori e dirigenti aziendali lamentano però l’eccessiva onerosità delle condizioni cui è vincolata la concessione degli aiuti. Un gruppo bipartisan di parlamentari Usa è al lavoro per garantire una semplificazione normativa in occasione della prossima tranche di aiuti. In particolare, agli imprenditori potrebbe essere consentito di impiegare i fondi entro una finestra temporale più lunga, e di destinare una quota inferiore dei finanziamenti per la tutela dell’impiego, in favore della copertura di costi fissi come quelli di affitti e locazioni dei locali. Il programma, che prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato garantiti dallo Stato federale, potrebbe essere inoltre esteso ad aziende di dimensioni maggiori. I fondi sinora stanziati a copertura del Paycheck Protection Program potrebbero esaurirsi venerdì prossimo, 8 maggio. (Nys)