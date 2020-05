Usa: la California fa causa a Uber e Lyft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato della California ha intentato causa contro Uber Technologies Inc. e Lyft Inc, entrambi accusati di aver erroneamente classificato i loro autisti come lavoratori autonomi e non come dipendenti. L’offensiva legale della California intensifica la battaglia in atto tra le principali startup Usa fornitrici di servizi di trasporto delle persone tramite app e il loro Stato d’origine. La California ha intentato la causa sulla base dell’autorità garantitagli da una legge statale di recente approvazione: l’amministrazione del governatore Gavin Newsom sostiene che la decisione di classificare gli autisti come liberi professionisti li abbia privati di diritti quali i congedi retribuiti per malattia e i sussidi di disoccupazione. “Riteniamo sia il momento per tutti i lavoratori di essere trattati equamente”, ha dichiarato ieri, 5 maggio, il procuratore generale della California, Xavier Becerra. “L’innovazione, a prescindere da quanto affermino Uber e Lyft, non deve necessariamente avvenire a spese dei loro lavoratori”. (segue) (Nys)