Usa: la California fa causa a Uber e Lyft (2)

- L’amministrazione punta a ottenere milioni di dollari in sanzioni civili, e a costringere le due aziende a riclassificare gli autisti come lavoratori dipendenti a tutti gli effetti, versando loro quelli che lo Stato definisce “salari non versati”, inclusi i contributi fiscali per il finanziamento dei programmi di welfare statali. La causa è stata presentata a San Francisco, dove hanno sede le due aziende, a Los Angeles e a San Diego. Uber e Lyft sostengono che l’inquadramento professionale degli autisti sia perfettamente legale, anche dopo l’approvazione della cosiddetta “Gig Economy Law”, firmata dal governatore della California lo scorso anno. (Nys)