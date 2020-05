Vietnam-Giappone: coronavirus, ricercatori sviluppano nuovo test per diagnosi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici ricercatori dell’Istituto nazionale di igiene ed epidemiologia del Vietna, e dell’Università di Nagasaki, in Giappone, hanno prodotto con successo gli antigeni necessari allo sviluppo di test rapidi per la diagnosi della Covid-19. I nuovi test sono già stati certificati dal ministero della Salute del Vietnam, che ne ha autorizzato la produzione industriale. Sino ad oggi Hanoi ha dovuto importare i test dalla Corea del Sud. Lo sviluppo dei test, basati su saggi immuno-assorbenti legati a un enzima (Elisa) è iniziato nel Vietnam sin dall’isolamento locale del nuovo ceppo di coronavirus, lo scorso febbraio. Le autorità sanitarie del Vietnam non hanno rilevato nel paese alcun caso confermato di coronavirus nell’arco degli ultimi venti giorni. (segue) (Fim)