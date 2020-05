Usa: Disney, utile giù del 91 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili del colosso dell'entertainment statunitense Disney sono scesi del 91 per cento durante i primi tre mesi del 2020, a dimostrazione del danno arrecato dalla pandemia di coronavirus ha portato al suo impero mediatico. Lo riporta l'emittente "Cnn". Sebbene i ricavi trimestrali della società siano aumentati del 21 per cento a 18 miliardi di dollari, i profitti hanno subito un enorme calo a causa della chiusura dei suoi parchi divertimento, nonché dei costi associati al lancio del servizio di streaming Disney+. Il segmento dei parchi dell'azienda è stato particolarmente colpita dall'epidemia, con un calo del 58 per cento delle operazioni rispetto allo scorso anno. Per adeguarsi alle restrizioni imposte dai governi in tutto il mondo, Disney tiene tuttora chiusi i suoi parchi tematici e resort. (Nys)