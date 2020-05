Brasile: cambio vertice polizia federale a Rio, la procura federale apre un’inchiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta sarà una costola dell'indagine che ha già portato all'apertura di un procedimento presso la Corte suprema a carico del presidente Jair Bolsonaro a seguito delle dichiarazioni dell'ex ministro della Giustizia Sergio Moro. In occasione dell'ufficializzazione delle proprie dimissioni Moro aveva denunciato ingerenze del presidente Bolsonaro nella polizia federale. Moro insisteva in particolare sull'avvicendamento ai vertici della polizia, denunciando la prospettiva di "relazioni improprie" con il presidente. "Nelle conversazioni che ho avuto con il presidente nel corso degli ultimi tempi, più volte mi aveva manifestato l'intenzione di voler sostituire il direttore generale della polizia federale. Il presidente voleva indicare una persona con cui avere un contatto diretto, che potesse chiamare in qualsiasi momento, che gli fornisse informazioni e che gli inviasse documenti se necessario, ma questo non è quello che la polizia federale fa", dichiarava Moro. "Non lo trovo appropriato, l'indipendenza della polizia federale è fondamentale, affermava. (segue) (Brp)