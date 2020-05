Coronavirus: studio Usa, i decessi tra afroamericani maggiori rispetto agli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un nuovo studio, il tasso di mortalità tra gli afroamericani colpiti dal coronavirus negli Stati Uniti è superiore rispetto ai caucasici o ad altri gruppi etnici. Lo riporta l'emittente "Cnn" Gli afroamericani rappresentano solo il 13,4 per cento della popolazione statunitense, secondo l'US Census Bureau, ma rappresentano oltre la metà di tutti i casi Covid-19 e quasi il 60 per cento dei decessi, secondo lo studio, pubblicato da un team di epidemiologi di quattro università statunitensi in collaborazione con il Center for Vaccine Innovation and Access di Seattle. Tra le cause sono menzionate le disparità sociali, il diverso accesso ai servizi sanitari. (segue) (Nys)