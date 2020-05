Usa: Amazon, dipendente muore a causa del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon ha dichiarato che un suo dipendente che ha lavorato in un magazzino di Staten Island, nello Stato di New York è morto a causa del Covid-19. Aumentano così le preoccupazioni sul fatto che il gigante della vendita al dettaglio online non stia facendo abbastanza per proteggere i suoi dipendenti. Lo riporta l'emittente "Fox". Il dipendente, la cui identità non è stata rivelata, ha lavorato l'ultima volta presso la struttura di New York il 5 aprile e ha comunicato ad Amazon l'11 aprile di essere risultato positivo al Covid-19, ha detto un portavoce della società. Secondo Amazon, il lavoratore deceduto non aveva contatti noti con nessun altro dipendente da quando si era ammalato. (Nys)