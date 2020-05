Giappone: coronavirus, rimpatriati 125 marinai filippini della Costa Atlantica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 149 membri dell’equipaggio della nave sono risultati positivi al nuovo coronavirus. L’amministrazione di Nagasaki ha precisato che sono state sottoposte ai test tutte le 623 persone a bordo, tra le quali figura anche un interprete giapponese. La Costa Atlantica si trova in Giappone dal 29 gennaio per operazioni di manutenzione affidate a Mitsubishi Heavy Industries. Alla fine di marzo ha brevemente lasciato il porto di Nagasaki, ma nessun paese ha accettato di consentirle l’attracco per il rifornimento di viveri e acqua; il governo giapponese ha quindi acconsentito a farsi nuovamente carico della nave “per ragioni umanitarie”. (segue) (Git)