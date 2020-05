Usa: l'Ice collaborerà con 3M, Amazon e Pfizer per intercettare mascherine contraffatte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò ha portato a un aumento delle importazioni di beni tra cui mascherine e dispositivi di protezione - alcuni contraffatti o scadenti - da fornitori non certificati. Il fenomeno "rappresenta un motivo di preoccupazione per la salute del pubblico statunitense", ha dichiarato Steve Francis, direttore del Centro nazionale di coordinamento dei diritti di proprietà intellettuale dell'Ice, in un'intervista. L'agenzia ha dichiarato di aver identificato più di 19 mila siti Internet sospetti che pubblicizzavano prodotti contraffatti. Finora l'Ice ha sequestrato quasi 500 spedizioni di prodotti non autorizzati, compresi dispositivi di protezione e prodotti che pretendono di testare o curare il Covid-19. (Nys)