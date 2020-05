© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono morte 330 persone a causa del coronavirus, portando il bilancio complessivo a 25.531 decessi. Lo ha reso noto la Direzione generale della sanità. I ricoverati in Francia sono in tutto 24.775, ovvero 773 in meno rispetto a ieri. Calano anche i casi in rianimazione, arrivando 3.430, 266 in meno nelle ultime 24 ore.(Frp)