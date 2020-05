© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sondaggio Anci la maggioranza degli italiani, soprattutto giovani, vuole che sindaci abbiano più poteri per lavorare a vantaggio dei cittadini. Lo riferisce in un tweet Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Il 70 per cento è soddisfatto del loro lavoro. È una spinta a fare ancora di più. È la strada per ripartire", commenta Raggi. (Rer)