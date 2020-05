Fase 2: Arcuri chiarisce termine "pseudonominizzato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parola "pseudonominizzato" che viene aggiunta al termine anonimo, è la "tecnica che consiste nel trattamento dei dati personali in modo tale che non possano essere più attribuiti all'interessato specificato senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive". Lo ha precisato Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus in audizione presso la commissione Trasporti della Camera sull’applicazione Immuni per il tracciamento dei contatti. (Rin)