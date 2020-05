Fase 2: Arcuri su app, verso procedura competitiva accelerata per help desk e call center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci accingiamo a fare una procedura competitiva accelerata per chi farà l'help desk e il call center" per l’applicazione per il tracciamento dei contatti. Lo ha annunciato Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus in audizione presso la commissione Trasporti della Camera sull’applicazione Immuni per il tracciamento dei contatti. "Non è detto che l'help desk e il call center svolgano le stesse funzioni", ha aggiunto. (Rin)