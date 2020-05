Usa: Trump, Fauci potrà testimoniare al Senato ma non alla Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha difeso la sua decisione di bloccare il principale esperto di malattie infettive della nazione dall'apparire davanti alla Camera, spiegando che la testimonianza potrebbe trasformarsi in una trappola dei Democratici che lo odiano e vogliono riconquistare la Casa Bianca alle elezioni presidenziali di novembre. Fauci, che dirige l'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, dovrebbe presentarsi il 12 maggio davanti al comitato per la salute, l'istruzione, il lavoro e le pensioni del Senato insieme ad altri alti funzionari della sanità degli Stati Uniti. Un sottocomitato per gli stanziamenti della Camera che sovrintende ai programmi sanitari aveva cercato la testimonianza di Fauci per un'audizione del 6 maggio, ma la Casa Bianca la scorsa settimana ha dichiarato che sarebbe stata "controproducente". (nys)