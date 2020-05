© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto con la società che ha realizzato la app Immuni "è a titolo gratuito. Non è per nulla oneroso". Lo ha chiarito Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus in audizione presso la commissione Trasporti della Camera sull’applicazione Immuni per il tracciamento dei contatti. (Rin)