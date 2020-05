© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Sogei è "posseduta interamente dal governo italiano e i suoi server e le sue infrastrutture sono residenti in Italia". Lo ha chiarito Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus in audizione presso la commissione Trasporti della Camera sull’applicazione Immuni per il tracciamento dei contatti. (Rin)