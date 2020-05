Coronavirus: studio Usa, i decessi tra afroamericani maggiori rispetto agli altri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In molte contee degli Stati Uniti i dati sui contagi di coronavirus sono ancora carenti. Tuttavia, secondo lo studio, nelle contee con percentuali più alte di residenti afroamericani si concentrano il 52 per cento delle diagnosi di coronavirus e il 58 per cento dei decessi per Covid-19 a livello nazionale. "Le condizioni sociali e il razzismo strutturale" aumentano il rischio di diagnosi di Covid-19 e di morte nelle comunità afroamericani, hanno scritto gli scienziati. Tra i fattori di rischio per chi si ammala di Covid-19, si legge nella ricerca, ci sono anche il diabete, la predisposizione per malattie cardiache e cardiovascolari, tutte patologie che affliggono in modo sproporzionato gli afroamericani. Lo studio non è stato pubblicato. (Nys)