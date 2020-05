Napoli: Pd su esplosione in fabbrica, cordoglio a familiari vittima e solidarietà a lavoratori Adler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Oddati, coordinatore dell'iniziativa politica della segreteria del Partito democratico, dichiara che "purtroppo anche in epoca di emergenza coronavirus si continua a morire di lavoro. Esprimiamo come Pd", aggiunge l'esponente democratico in una nota, "il cordoglio ai familiari dell'operaio morto nell'esplosione di Ottaviano e la solidarietà ai lavoratori della Adler, soprattutto ai due rimasti feriti. Ci auguriamo che si faccia piena luce sulle cause del tragico evento e moltiplichiamo il nostro impegno per garantire a tutti gli italiani", conclude Oddati, "le necessarie misure di sicurezza nei luoghi di lavoro". (Com)