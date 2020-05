Coronavirus: Arcuri, per rilevare contagio app non sostitutiva di tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualsiasi cittadino di qualsiasi luogo del mondo saprà di aver contratto il virus solo se verrà sottoposto a un tampone che darà risultato positivo". Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha così fugato i dubbi che la sola applicazione per il tracciamento dei contagi possa bastare. Nel corso dell'audizione presso la commissione Trasporti della Camera sull’applicazione Immuni per il tracciamento dei contatti, Arcuri ha quindi aggiunto: "Il nostro dovere è rendere possibile che il massimo numero di cittadini si possa sottoporre al tampone". (Rin)