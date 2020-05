Usa: Fca, perdite nette per 1,7 miliardi a causa del coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato di Fca è diminuito del 16 per cento rispetto al primo trimestre del 2019 , a 20.567 milioni di euro, mentre l’utile operativo si è contratto del 95%, a 52 milioni di euro. Fiat Chrysler aveva una liquidità di 18,6 miliardi al 31 marzo. Inoltre, all’inizio di aprile, ha firmato una linea di credito con due banche – di cui non ha dato il nome – per avere ulteriori 3,5 miliardi di euro. Nel caso fosse necessario combattere gli effetti della pandemia, il gruppo potrà usarlo per un anno, sebbene il termine sia prorogabile di altri sei mesi. L'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, si è detto ottimista e ha assicurato di avere piena fiducia che la società possa emergere più forte da questa crisi per continuare a crescere. (Nys)