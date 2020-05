Usa: Trump si farebbe "certamente" vaccinare per il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha voluto rispondere a una domanda sulla sua presunta intenzione di sciogliere entro la fine del mese la task force anti-coronavirus della Casa Bianca. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump ha affermato che il Paese stava guardando verso "altre fasi" e che il Paese sta ripartendo. "La task force ha svolto un lavoro fenomenale ", ha affermato Trump. Quando gli è stato chiesto se continuerà a confrontarsi con la task force al fine di ottenere competenze scientifiche, Trump ha detto che pensa che ci sarà "un gruppo diverso" che sta lavorando per "la sicurezza e l'apertura" degli Stati Uniti. Trump ha affermato che due membri-chiave della task force, Anthony Fauci e Deborah Birx e saranno ancora coinvolti anche dopo la fine della task force. Il presidente ha poi spiegato che farebbe vaccinare non appena una cura per il coronavirus dovesse essere disponibile. Trump ha tuttavia aggiunto che la decisione di implementare i vaccini dipende da cosa è meglio per il Paese. "Lo farei certamente - ha dichiarato - e se volessero che io sia in prima linea, lo farò". Trump ha poi aggiunto che non vuole "sprecare" un vaccino.(Nys)