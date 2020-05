Coronavirus: Lega, Regione Lazio in ritardo su termoscanner in ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, Daniele Giannini, Laura Corrotti, Pasquale Ciacciarelli e Laura Cartaginese, spiegano in una nota che "i termoscanner dovevano essere installati già all'inizio dell'emergenza coronavirus in tutti gli ospedali del Lazio. È assurdo che la Regione Lazio annunci questa procedura dopo mesi come un obiettivo raggiunto in tema di sicurezza del personale sanitario. Nel frattempo quanti medici e infermieri hanno lavorato senza le giuste protezioni e le adeguate prevenzioni?''(Com)