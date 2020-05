Fase 2: Capone (Ugl), per ripartire investire su asset strategici e avviare vera riforma fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Capone, "sarà fondamentale, poi, dare liquidità alle aziende, obiettivo non raggiunto con il decreto legge 23/2020 che si limita ad offrire delle garanzie sui prestiti erogati dal sistema creditizio, da restituire, peraltro, in soli sei anni. Occorrerà avviare una vera riforma fiscale e di semplificazione burocratica delle amministrazioni pubbliche e offrire opportunità di rilancio al turismo, tra i settori più colpiti, che in condizioni normali rappresenta il 13 per cento del Prodotto interno lordo, con circa 3,5 milioni di addetti, quasi il 15 per cento dell'occupazione totale nel nostro Paese. In particolare", ha continuato il leader sindacale, "a sostegno del turismo l'Ugl propone l'istituzione di un fondo straordinario di ristoro per il mancato reddito percepito nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio, con possibilità di accesso riconosciuta a tutti i soggetti che derivano larga parte del loro reddito dai flussi turistici, comprese le imprese di trasporto turistico di passeggeri e gli esercenti attività di trasporto pubblico non di linea". (Rin)