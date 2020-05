Usa: l'Ice collaborerà con 3M, Amazon e Pfizer per intercettare mascherine contraffatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Immigration and Customs Enforcement, un'agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere, lavorerà insieme ad alcune società come 3M, Amazon e Pfizer per ridurre il flusso di mascherine, test di coronavirus e altre attrezzature contraffatte che entrano nel paese. Lo riporta il "Wall Street Journal". L'agenzia sta collaborando con le aziende private per identificare le spedizioni sospette e rimuovere le inserzioni online sospette per maschere e altre attrezzature. Man mano che il nuovo coronavirus si è diffuso negli Stati Uniti, funzionari governativi, dirigenti sanitari e cittadini privati ​​hanno aumentato gli acquisti di mascherine protettive e altre attrezzature mediche. La domanda supera di gran lunga la capacità interna di produrre molti di questi beni, anche se 3M e altre società hanno aumentato la produzione. (segue) (Nys)