Fase 2: Arcuri, ministero Salute titolare trattamento dati app Immuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutto quello che riguarda il trattamento dei dati con la app Immuni, il titolare "è il ministero Salute". Lo ha precisato Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus in audizione presso la commissione Trasporti della Camera sull’applicazione Immuni per il tracciamento dei contatti. "Per la modalità con cui questi dati verranno trattati dovete rivolgervi a chi è il titolare di trattamento", ha aggiunto in risposta ad alcune delle domande dei deputati. (Rin)