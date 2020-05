Fase 2: Arcuri, campagna comunicazione app Immuni gratuita, attese 7 proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla campagna di comunicazione della app per il tracciamento dei contatti è stato "richiesto a sette aziende leader di farci una proposta per la diffusione dell'applicazione a titolo gratuito. Stiamo ricevendo proposte e selezioneremo quella che garantirà la migliore offerta". Lo ha precisato Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus in audizione presso la commissione Trasporti della Camera sull’applicazione Immuni per il tracciamento dei contatti. (Rin)