Fase 2: Arcuri, applicazione Immuni pronta per fine mese

- Sarà pronta presumibilmente per la fine del mese l’applicazione "Immuni" per tracciare gli eventuali nuovi contagi da coronavirus. Lo ha chiarito il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sull’applicazione per il tracciamento dei contatti. "Io ritengo - ha spiegato - che a cavallo della fine di questo mese l’applicazione potrà essere utilizzabile". (Rin)