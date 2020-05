Usa: crisi coronavirus, Airbnb licenzia 1.900 lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbnb, la start-up per la condivisione domestica, ha licenziato circa un quarto del suo personale, ossia 1.900 persone, come conseguenza della pandemia globale che ha colpito l'industria dei viaggi. Lo riporta il "New York Times". Airbnb ha abbassato le sue previsioni per i ricavi di quest'anno a meno della metà di quelli realizzati nel 2019 a causa della pandemia, ha detto ai dipendenti Brian Chesky, amministratore delegato dell'azienda. Prima dei licenziamenti, Airbnb, con sede a San Francisco, contava 7.500 dipendenti. (segue) (Nys)