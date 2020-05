Coronavirus: Di Maio, siamo stati modello nella prima fase, non fermiamoci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è stata un modello nella prima fase della pandemia, "non fermiamoci". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in un messaggio sul suo profilo Twitter. "Siamo sotto la lente d’ingrandimento del mondo. Tutti vogliono vedere come reagiremo alla fase 2", ha dichiarato il ministro. "Siamo stati un modello nella prima fase, non fermiamoci. Grazie agli italiani che stanno reagendo con responsabilità: è la strada giusta per accelerare con le riaperture", ha concluso il ministro. (Res)