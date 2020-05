Coronavirus: New York, oltre 4.813 i decessi non conteggiati nelle case di cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la città New York ha riferito di oltre 1.700 decessi in precedenza non divulgati di coronavirus nelle case di riposo e nelle strutture di assistenza per adulti nello Stato, riferisce il sito "Axios". Le nuove cifre rivelano un picco di decessi nelle strutture per anziani e nelle quali molte persone sono morte prima che la loro diagnosi di Covid-19 potesse essere confermata. Secondo un conteggio rilasciato dal governatore Andrew Cuomo, almeno 4.813 persone sono morte a causa del virus nelle case di riposo di New York a partire dal 1° marzo. Il numero esatto di decessi nelle case di cura e nelle strutture per anziani nello stato è incerto perché il conteggio pubblicato non include i residenti che sono stati trasferiti negli ospedali prima di morire. (segue) (Nys)