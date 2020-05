Tlc: Cobul, sbloccati fondi per 1,5 miliardi, subito piano scuole e voucher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi il Comitato banda ultra larga presieduto dalla ministra dell’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano a cui oggi ha partecipato anche il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il sottosegretario Mirella Liuzzi. Il Cobul - riferisce una nota del dicastero dell'Innovazione tecnologica - è un comitato interministeriale cui partecipano anche il ministro per lo Sviluppo economico, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, il ministro per il Sud e la coesione territoriale, il ministro per la Pubblica amministrazione e il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con lo scopo di favorire la rapida attuazione del piano strategico per la banda ultra larga, che sta portando connettività all’avanguardia in tutte le aree del Paese. La riunione di oggi ha sbloccato fondi per un totale di 1.546 milioni di euro, di cui 400 per il piano scuole e 1.146 per i voucher. (segue) (Com)