Tlc: Cobul, sbloccati fondi per 1,5 miliardi, subito piano scuole e voucher (2)

- "Sottolineavo da tempo l’importanza della banda ultra larga che ancor di più oggi, alla luce delle esigenze di scuole e posti di lavoro, a seguito dell’emergenza coronavirus2", spiega il ministro Pisano. "Si può definire un settore strategico, non solo per lo sviluppo economico. anche per diminuire il divario sociale". Entro due anni, tutte le scuole statali superiori e medie dell’intero territorio nazionale dovranno essere connesse con collegamenti in fibra ottica a 1 Gbps, necessari per l’adozione di forme sistemiche di teledidattica. Lo stesso è previsto per le primarie e quelle dell'infanzia ricadenti nelle cosiddette "aree bianche" (le cosiddette aree "a fallimento di mercato"). (segue) (Com)