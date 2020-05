Tlc: Cobul, sbloccati fondi per 1,5 miliardi, subito piano scuole e voucher (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità anche per famiglie e imprese che potranno beneficiare, a partire da settembre, di un voucher per la connettività differenziato per fasce di reddito che sarà gestito da Infratel Italia per l'acquisto di servizi di connettività che possano supportare fin da subito le esigenze di teledidattica di studenti e docenti e lavoro agile dei lavoratori e delle imprese: le famiglie con Isee sotto i 20.000 euro inoltre potranno beneficiare, oltre che della connessione, anche di un buono per l’acquisto di un tablet o di un pc. (Com)