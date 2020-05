Energia: Grecia, accordo per gasdotto East Med in parlamento per la ratifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo internazionale per la costruzione del gasdotto East Med, che trasporterà il gas naturale dai giacimenti del Mediterraneo orientale in Europa, è stato presentato oggi nel parlamento di Atene in vista della ratifica. L'accordo sull'East Med è stato siglato lo scorso 2 gennaio da Grecia, Cipro e Israele alla presenza dei capi di Stato e di governo dei tre paesi coinvolti nel progetto. L'East Med sarà lungo 1.900 chilometri e punta ad offrire forniture di gas alternative all'Europa, molto dipendente dalle forniture dalla Russia o dal Caucaso. Il gasdotto dovrebbe trasportare 10 miliardi di metri cubi di gas l'anno, con la possibilità di estendere questa portata a 20 miliardi. Il quotidiano "Kathimerini" riferisce che l'East Med, dal bacino del Levante, si estenderà fino all'area di Florovouni, nella prefettura greca di Thesprotia; dalla Grecia nord occidentale dovrebbe allacciarsi in modo da rifornire anche l'Italia.(Gra)