Trasporto aereo: Argentina, fusione tra Aerolineas Argentinas e succursale Austral (2)

- La fusione non implicherà licenziamenti nelle due imprese ma solo l'unificazione della parte manageriale e amministrativa con un risparmio stimato attorno ai 200 milioni di dollari annuali. Da parte sua il ministro dei Trasporti, Mario Meoni, ha affermato in un messaggio su Twitter che "la pandemia ha condotto il mercato aereo commerciale ad una delle peggiori crisi della storia" e che per questo "insieme ad Aerolineas Argentinas continuiamo a prendere decisioni per renderla più efficiente permettendo un importante risparmio annuale agli argentini e rendendola sostenibile". La fusione permetterà anche l'unificazione delle aree dedicate al mantenimento dei velivoli, che fino ad oggi pure operavano separatamente. Secondo quanto afferma la compagnia è prevista inoltre la creazione di una nuova unità commerciale dedicata esclusivamente al trasporto merci. (segue) (Abu)