Usa: Trump in visita in Arizona in una fabbrica di mascherine

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è recato in Arizona per visitare l'impianto della società aerospaziale Honeywell International, a Phoenix, che sta realizzando maschere protettive per il coronavirus. Lo riporta la stampa internazionale. Ieri era stata pubblicata l'ennesima previsione negativa dei tecnici dell’amministrazione statunitense: con l’uscita dal lockdown e la ripresa di attività e contatti sociali, che entro l’11 maggio vedrà 31 Stati allentare le restrizioni, il numero dei morti da coronavirus potrebbe aumentare del 70 per cento, passando dagli attuali 1.750 a 3 mila al giorno entro il 1° giugno mentre i contagiati salirebbero da 25 mila a circa 200 mila giornalieri. Le previsioni sono contenute in documento della Federal Emergency Management Agency e pubblicate dal "New York Times". Il nuovo coronavirus è già noto per aver infettato quasi 1,2 milioni di persone negli Stati Uniti, tra cui quasi 69 mila morti per Covid-19, la malattia respiratoria causata dal coronavirus, secondo i dati della Johns Hopkins University. (Nys)