Decreto maggio: Catalfo, saranno riconfermate tutte le misure di sostegno al reddito previste nel Cura Italia

- A quanto si apprende, durante l'incontro in videoconferenza con i sindacati presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro per il Lavoro e le Politiche sociali Nunzia Catalfo ha annunciato che "nel nuovo decreto saranno riconfermate tutte le misure di sostegno al reddito già previste nel decreto Cura Italia: Cassa integrazione per 9 settimane, indennizzi per stagionali e autonomi, congedi parentali e bonus baby sitter il cui utilizzo sarà allargato anche a servizi per l’infanzia e centri estivi. In più", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "sarà prorogato lo stop ai licenziamenti. A questo aggiungeremo il reddito di emergenza, che sarà una misura a tempo, un indennizzo per colf e badanti e un allungamento di 2 mesi per coloro che hanno terminato Naspi, e Dis-Coll tra marzo e aprile". Catalfo ha poi spiegato di aver previsto "una semplificazione per le procedure di trasmissione e lavorazione delle domande di Cig" e "tutele per i lavoratori dello spettacolo e dello sport". Presto, ha infine assicurato il ministro ai sindacati, ci sarà un incontro con loro per parlare dello smart working. (Rin)