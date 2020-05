© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, ha chiarito che "il fatto che non si parli di dati anonimi è già nel corpo del decreto" che è ancora "da convertire". Nel corso dell'audizione presso la commissione Trasporti della Camera sull’applicazione Immuni per il tracciamento dei contatti, Arcuri ha spiegato che i dati "come recita la norma" sono "pseudononimizzati". (Rin)