Fase 2: Confcommercio Lombardia, da Regione misure positive per garantire sicurezza delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti, in una nota plaude all'approvazione da parte della giunta regionale della misura "Safe Working - Io riparto sicuro" e del nuovo bando sui distretti del commercio. "Si tratta di misure importanti per garantire una fase due dell'emergenza Covid-19 nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, azioni efficaci che rispondono alle nostre richieste di incentivi a fondo perduto. In un momento di grave crisi di liquidità, infatti, va data la possibilità di ripartire in piena sicurezza", osserva Massoletti. I provvedimenti approvati dalla giunta di Regione Lombardia – rileva Confcommercio Lombardia - rispondono alle necessità di una nuova fase, che disegna una prospettiva di fare impresa legata alla socialità di quartiere, alla trasformazione digitale, alla sostenibilità. "Un'occasione straordinaria – afferma il vicepresidente – per rendere i distretti del commercio protagonisti di quella che potrà essere la 'nuova normalità'". Per Confcommercio Lombardia il nuovo bando sui distretti del commercio riconosce la bontà del lavoro e di un'intuizione ormai decennale che ha indubbiamente funzionato: dalla loro nascita sono state investite in Lombardia risorse per oltre 70 milioni e si è generata una leva economica di oltre 220 milioni di euro, con importantissime ricadute sul territorio. "Oggi si conferma una volta di più come questa sia sempre stata una scelta giusta e lungimirante. Dall'emergenza, d'altronde non si può uscire da soli, ma bisogna uscirne insieme, presto e sicuri", conclude Massoletti.(com)