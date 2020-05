Trasporti: Corbucci (Pd), M5s Roma diviso su sospensione pagamento strisce blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria romana del Partito democratico commenta il mancato voto, in assemblea capitolina, di una mozione sulla proroga della sospensione del pagamento delle strisce blu per il parcheggio fino al 31 maggio. "La maggioranza grillina in Campidoglio - spiega Corbucci in una nota - è dovuta ricorrere a una chiusura d'imperio dell'assemblea capitolina da parte del presidente del consiglio Marcello De Vito, per non discutere le mozioni delle opposizioni che chiedevano la sospensione del pagamento delle strisce blu fino alla fine di maggio, per venire incontro ai tanti cittadini che stanno tornando a lavorare in piena pandemia da Covid-19. Davanti al diniego da parte delle opposizioni di ritirare gli atti presentati - prosegue -, i grillini divisi al loro interno sono dovuti scappare, non consentendo alle minoranze nemmeno di poter richiedere il prolungamento dell'orario dei lavori e ricorrendo ad una conferenza dei capigruppo convocata soltanto per perdere tempo e rimandare la discussione a data da destinarsi. La realtà è che in Campidoglio - conclude - ha vinto la linea integralista del presidente della commissione mobilità Enrico Stefàno e ha perso quella del buon senso del presidente della commissione commercio Andrea Coia. E insieme con lui hanno perso anche tutti i romani". (Com)