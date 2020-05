Coronavirus: Mollicone e Frassinetti (Fd'I), soddisfatti per approvazione risoluzione cultura in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione della risoluzione unitaria sulle misure per il contrasto delle ricadute economiche dell’emergenza sanitaria nella cultura". Lo hanno dichiarato i parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della commissione Cultura, Federico Mollicone, responsabile Cultura e capogruppo di Fd'I in commissione, e Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione. "La maggior parte delle commissioni parlamentari fanno da 'passacarte' dei decreti del governo - hanno proseguito Mollicone e Frassinetti - ma la commissione Cultura si è distinta per spirito di condivisione e volontà univoca di amplificare l’azione del governo. Ci auguriamo che l’attività parlamentare e, in particolare, quella delle commissioni possa ritornare centrale nel contesto nazionale. La risoluzione è una sintesi dell’ascolto e del dialogo con le categorie della cultura, del cinema, dello spettacolo dal vivo, delle mostre, dell’industria fonografica e discografica, del teatro, dei concerti, dei videogiochi, per poter ripartire, in cui sono presenti numerose nostre proposte: vanno ascoltate le categorie nel processo di programmazione delle aperture, evitando oneri per gli operatori, siglando appositi protocolli sanitari; va aumentata la dotazione del Fondo emergenze e la platea coinvolta". (segue) (Ren)