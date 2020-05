Italia-Marocco: colloquio Sereni-Jazouli, intesa su crisi in Libia e lotta al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in Libia, la missione europea Eu Navfor Med "Irini", la cooperazione internazionale per contrastare l'emergenza sanitaria, l’impatto sull’economia del virus, l'eccellente stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Marocco . Questi alcuni degli argomenti trattati oggi dalla vice ministra degli Affari Esteri, Marina Sereni, in un colloquio telefonico con il vice ministro degli Affari Esteri del regno del Marocco, Mohcine Jazouli. "Ringraziando per il sostegno delle autorità agli sforzi del nostro Ministero per il rimpatrio di oltre quattromila connazionali rimasti bloccati in Marocco a seguito della pandemia di Covid-19", si legge sul sito web della Farnesina, la vice ministro "ha ribadito l’impegno del nostro Paese a cooperare a livello internazionale per contrastare l’emergenza sanitaria e l’impatto sull’economia del virus". Nel corso del colloquio è stato posto l'accento "sull’eccellente stato dei rapporti bilaterali tra i due Paesi", con particolare riferimento in particolare alla Dichiarazione congiunta per una partnership multidimensionale e strategica firmata nel novembre 2019. Ampia la riflessione dedicata al tema Libia, considerata una questione assolutamente prioritaria per la stabilità e la sicurezza dell’intera regione mediterranea. Sia Sereni che Jazouli hanno espresso "forte preoccupazione per il protrarsi e l’intensificarsi dei combattimenti, anche a causa del sostegno di soggetti esterni alle parti in conflitto". Entrambi hanno sottolineato che, alla luce degli eventi più recenti, "non esiste alcuna possibilità di una soluzione militare alla crisi della Libia", prosegue il ministero degli Esteri. In particolare, Sereni ha ribadito l’impegno e la determinazione dell’Italia perché si giunga ad una tregua e ad un cessate il fuoco duraturo, e perché si riprenda al più presto il dialogo intralibico sui temi indicati dal Processo di Berlino, a partire da quello della sicurezza. Condividendo con il collega marocchino la necessità di riavviare un processo politico nel quadro degli accordi di Skhirat e delle risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno recepito le conclusioni della Conferenza di Berlino, Sereni ha poi ricordato l’impegno dell’Italia per la nuova missione Eu Navfor Med "Irini", sottolineando che essa sarà equilibrata e imparziale verso tutte le parti in conflitto e finalizzata all’embargo sulle armi deciso dall’Onu. (Res)