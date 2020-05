Fase 2: assessore Commercio Lazio, a lavoro per riaperture previste di negozi e locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio è al lavoro per riaprire i negozi di abbigliamenti, i bar e i ristoranti, i servizi alla persona. Lo riferisce in una nota l'assessore allo Sviluppo economico e commercio della Regione Lazio, Paolo Orneli. “Prosegue l’impegno della Regione Lazio per condividere insieme ai rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali le linee guida che garantiranno la ripresa delle attività economiche nella regione in piena sicurezza e in coerenza con le prescrizioni nazionali - spiega Orneli -. Dopo l’incontro di ieri con i Comuni del litorale anche quello di oggi si è svolto in un clima molto positivo e di grande collaborazione, condizioni imprescindibili per dare certezze a tutti gli operatori del commercio e dell’artigianato del Lazio e garantire sicurezza ai lavoratori e ai consumatori. Nello specifico - sottolinea l'assessore - abbiamo affrontato le possibili modalità operative di tre comparti strategici nella nostra regione, l’abbigliamento, gli esercizi al consumo come i bar e ristoranti, i servizi alla persona come per esempio centri estetici, parrucchieri e barbieri". (segue) (Com)