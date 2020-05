Fase 2: assessore Commercio Lazio, a lavoro per riaperture previste di negozi e locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla base delle prime indicazioni fornite sabato scorso dal governatore Nicola Zingaretti e dal suo vice, Daniele Leodori - prosegue Orneli - il nostro obiettivo è quello di stilare già nei prossimi giorni delle linee guida semplici e comprensibili che tengano conto, nel caso dell’abbigliamento per esempio, della garanzia del distanziamento sociale, dell’indicazione di lavarsi le mani e indossare la mascherina quando si provano gli abiti, dell’utilizzo di dispenser non solo all’ingresso dei locali ma anche in prossimità dei camerini di prova. Nel caso di bar e ristoranti - precisa l'assessore della Regione Lazio - vale il distanziamento dei tavoli e tutte quelle norme che sono alla base dei protocolli che hanno già consentito il funzionamento in sicurezza della ristorazione collettiva. Sarà inoltre molto importante la raccomandazione di favorire le prenotazioni online e telefoniche e tutte le altre misure già contenute nelle linee guida per l’asporto. Per ciò che concerne i servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici, molto importanti saranno le indicazioni per la garanzia delle norme igieniche attraverso la possibilità di ingressi contingentati, il distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine e di dispositivi monouso – conclude Orneli - Ringrazio le parti sociali per aver compreso il senso del lavoro che sta facendo la Regione Lazio e per i contributi puntuali di idee e proposte che ci consentiranno di farci trovare pronti quando sarà possibile riaprire tutte le attività”. (Com)